In der SPD ist eine Debatte aufgekommen, ob Olaf Scholz der richtige Spitzenmann für die vorgezogene Neuwahl ist. Der Kanzler hinterlässt dazu vor einer mehrtägigen Auslandsreise eine knappe Äußerung.

Debatte in der SPD

Berlin - Kanzler Olaf Scholz rückt trotz wachsender innerparteilicher Widerstände nicht von seiner Absicht zu einer Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl 2025 ab. „Die SPD und ich, wir sind bereit, in diese Auseinandersetzung zu ziehen, übrigens mit dem Ziel zu gewinnen“, sagte Scholz vor dem Abflug zum G20-Gipfel auf die Frage, ob er unter allen Umständen bei seinem Anspruch auf die Kanzlerkandidatur bleiben werde.

Scholz hatte bereits im Juli bei der traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin erklärt: „Ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden.“ Angesichts des Bruchs der Ampel-Koalition und schwacher Umfragewerte sind in der SPD Diskussionen entstanden, ob der in Umfragen deutlich beliebtere Verteidigungsminister Boris Pistorius anstelle von Scholz als Kanzlerkandidat für die SPD antreten sollte.