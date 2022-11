Schnee und Glätte am Montagmorgen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sollen am Vormittag Schneefall und Glätte abnehmen, wie der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mitteilte. Der Tag soll stark bewölkt werden. Am Vormittag kann es aber zu Auflockerungen kommen. Die Höchstwerte reichen von 1 bis 3 Grad, in den höheren Lagen werden um die 0 Grad erwartet.

In der Nacht zum Dienstag wird Regen erwartet. Es bestehe laut DWD erneut erhöhte Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Im Oberharz fällt Schnee. Die Tiefstwerte liegen zwischen -1 und -5 Grad. Auf dem Brocken werden Sturmböen erwartet.