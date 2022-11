Schnee auf Fahrbahn: Autos geraten auf A9 ins Schleudern

Lederhose - Auf schneebedeckter Fahrbahn sind am Freitagabend zwei Fahrzeuge auf der A9 am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen ins Schleudern geraten. Ein Auto prallte in die Mittelleitplanke, das andere gegen einen Lkw, hieß es aus dem Lagezentrum des Innenministeriums in Erfurt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Größere Probleme auf den Straßen in Thüringen gab es aufgrund der Witterung aber nicht. „Der Winterdienst ist unterwegs“, hieß es aus dem Lagezentrum. Die Menschen, die im Gebirge lebten, seien in der Regel auf Glätte und Schnee eingestellt.