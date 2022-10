Schmuckdiebe brechen in Einfamilienhaus in Hartmannsdorf ein

Hartmannsdorf - Schmuckdiebe sind in Hartmannsdorf (Kreis Mittelsachsen) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hebelten die unbekannten Täter am Freitagabend eine Terrassentür auf. Zum Wert des gestohlenen Schmucks konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Am Tatort seien viele Spuren gesichert worden. Zudem habe ein Fährtenhund eine Spur aufnehmen können.