Kodersdorf - Bundespolizisten haben auf der Autobahn 4 in Ostsachsen einen besonders rücksichtslosen Fall von Schleusung aufgedeckt. Demnach hatte ein 30 Jahre alter Ukrainer am Montag in einem Kleinbus mit polnischem Kennzeichen elf Erwachsene und vier Kinder transportiert, teilte die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Dienstag mit. Der Fahrer habe mehrfach die Fahrspuren gewechselt und den Kleinbus stark zum Schwanken gebracht. Auf dem Rastplatz Wiesaer Forst wurde er schließlich gestellt und vorläufig festgenommen. Er sollte noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Zehn Insassen und die vier Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren stammen aus Syrien, ein Mann aus dem Irak.