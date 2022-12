Schlagzeugklänge im Brandenburger Landtag

Potsdam - Ein Drummer spielt Schlagzeug im Brandenburger Landtag - das gibt es auch nicht so oft. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke stellte am Donnerstag im Parlament in Potsdam das Instrument des Jahres 2022 - das Drumset - vor. „Im vergangenen Jahr hatten wir die Orgel, in diesem Jahr das Drumset und 2023 die Mandoline, denn beim „Instrument des Jahres“ geht es um die Vielfalt der Musik“, sagte Liedtke, die auch Präsidentin des Landesmusikrats Brandenburg ist, nach Angaben des Landtags. Lars Weber, Musikschullehrer aus Finsterwalde, ließ Rock- und Jazzbeats erklingen. Er ist Schirmherr des Instruments des Jahres in Brandenburg.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) lehnte das Angebot von Weber lächelnd ab, selbst Schlagzeug zu spielen. Er sagte aber mit einem Schmunzeln, dass er sich Schlagzeugklänge nachmittags im Landtag vorstellen könne, wenn die Aufmerksamkeit im Plenum sinke. Woidke dankte Weber für sein langjähriges Engagement in der Ausbildung des Nachwuchses. „Ganze Generationen von Musikern in Brandenburg verdanken Ihnen ihre Karriere“, sagte er laut Mitteilung.