Schlagabtausch zwischen Jugendlichen und Spitzenkandidaten

Hannover - Kurz vor der Niedersachsen-Wahl haben sich die Spitzenkandidaten von SPD, CDU, Grünen und FDP im Landtag einen Schlagabtausch mit Jugendlichen geliefert. In Rededuellen traten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Bernd Althusmann (CDU), Julia Willie Hamburg (Grüne) und Stefan Birkner (FDP) am Montag gegen jeweils einen jungen Herausforderer an. Anschließend stellten sie sich den Fragen des überwiegend aus Schülern bestehenden Publikums. Während die Politiker eine Forderung aus ihrem Wahlprogramm vertraten, nahmen Finalisten des Landeswettbewerbes von „Jugend debattiert“ eine Gegenposition ein. Zu den Themen zählten ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Schulen, eine stärkere Förderung von Ausbildungsberufen sowie die Klimaschutzziele.