Schirdewan hofft in Berlin auf Ende der Wahlschlappen

Berlin - Nach einer Serie von Wahlschlappen für seine Partei hofft Linken-Chef Martin Schirdewan auf eine Trendwende bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin am 12. Februar. „Ich bin sehr optimistisch, was die Berlin-Wahl betrifft“, sagte Schirdewan der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Und er fügte hinzu: „Mein Ziel für die Wahl ist, dass wir zumindest unser Ergebnis von 2021 halten.“

Bei der Berliner Wahl im September 2021 hatte die Linke bei leichten Verlusten 14,1 Prozent der Zweitstimmen bekommen. Sie regiert als kleinster Partner mit SPD und Grünen. Die Wahl wird wegen Pannen wiederholt. 2022 hatte die Linke im Saarland, in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sehr schlecht abgeschnitten und die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt.

Schirdewan lobte die Berliner Wahlkampagne und den Fokus auf Themen wie Wohnen und Soziales. „Die Berliner Partei hat starke Persönlichkeiten, und wir haben einfach Punkte gemacht, etwa der Härtefallfonds oder das Sozialticket“, sagte der Bundesvorsitzende, der im Europaparlament sitzt, aber aus Berlin stammt. „Unsere Politik hat dazu beigetragen, dass eine vierköpfige Familie in Berlin 300 Euro mehr am Monatsende in der Tasche hat als eine vergleichbare Familie mit demselben Einkommen in Brandenburg.“ Das sei die Handschrift der Linken.

Die in Berlin oft beklagte Schwäche der Verwaltung ist für Schirdewan nicht unbedingt Topthema. Dazu sagte er: „Natürlich ärgere ich mich auch, wenn ich wochenlang auf einen Behördentermin warten muss. Das muss man in den Griff bekommen. Da geht es auch darum, die jahrelang heruntergesparte öffentliche Verwaltung wieder aufzubauen. Aber besonders dramatisch ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt. Wovor ich Angst habe, ist, dass wir den Weg von New York, London oder Paris gehen, wo normale Menschen mit normalen Einkommen sich das Leben in der Stadt gar nicht mehr leisten können.“