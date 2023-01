Schiffsrumpf-Sondertransport auf Elbe unterwegs

Dresden/Magdeburg - Der Rumpf eines Tankschiffs ist auf dem Weg von Tschechien in die Niederlande derzeit auf der Elbe unterwegs - in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Nach der Fahrt durch Brücken und Schleusen sei der 113 Meter lange Sondertransport am Mittwoch in Dresden angekommen, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe mit. „Transportiert wird der Rumpf eines Tankschiffs, jedoch nur die blanke Hülle“, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Am Donnerstag soll es weiter nach Lutherstadt-Wittenberg (Sachsen-Anhalt) und von dort aus am Freitag nach Magdeburg gehen. Ziel ist den Angaben zufolge die niederländische Hafenstadt Werkendam. Dort werde das Schiff unter anderem mit Motoren und Aufbauten ausgestattet, um dann auf dem Rhein fahren zu können.