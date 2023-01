Schierke - Die Schierker Wintersportwochen haben am Samstag in der Schierker Feuerstein Arena begonnen. Die Veranstaltungsreihe soll am Nachmittag mit einer Eis-Show beginnen, wie die Veranstalter berichteten. Das Event läuft über drei Wochen bis zum 18. Februar. Die Veranstalter planen nach eigenen Angaben zahlreiche Programme, um Menschen an verschiedene Wintersportarten heranzuführen.

Auf dem Plan stehen Angebote im Skilanglauf, Schneewanderungen oder im Rennrodeln. Außerdem soll die Geschichte des Wintersports in Schierke vermittelt werden, wie die Veranstalter erklärten. Weiterhin gebe es ein breites Programm für Kinder. Als Highlight gilt das Iglufest am 4. Februar.