Frankenberg - In Frankenberg im Landkreis Mittelsachsen ist es zu einem Scheunenbrand gekommen. Seit Mitternacht stehe das Gebäude im Ortsteil Mühlbach lichterloh in Flammen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Löscharbeiten dauern demnach an, in der etwa 700 Quadratmeter großen Scheune wurde Stroh gelagert. Sowohl die Schadenshöhe als auch die Brandursache waren zunächst nicht bekannt.