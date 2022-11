Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Geithain - Eine Scheune in Geithain im Landkreis Leipzig ist vollständig ausgebrannt. Bei dem Brand am Dienstagnachmittag entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ursache für den Brand sei noch unklar.