Scheune brennt ab: 100.000 Euro Schaden

Heilbad Heiligenstadt/Erfurt - In Heilbad Heiligenstadt (Eichsfeld) ist in der Nacht zum Dienstag eine Scheune abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie das Lagezentrum des Innenministeriums mitteilte. Es sei ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Das Feuer war aus bisher nicht geklärter Ursache nach Mitternacht ausgebrochen und hatte auf ein Wohnhaus neben der Scheune übergegriffen. Dessen Bewohner brachte sich in Sicherheit.