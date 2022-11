Schaufel von Fahrzeg erwischt Mopedfahrer: Schwer verletzt

Unterbreizbach - Ein Radladerfahrer hat einen jungen Mopedfahrer in Unterbreizbach (Wartburgkreis) mit der Schaufel seines Baufahrzeugs schwer verletzt. Der 17-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der Mopedfahrer war auf einer Straße in Unterbreizbach unterwegs, als der 60-Jährige von einem Lagerplatz auf die Straße auffuhr. Er übersah den 17-Jährigen den Angaben nach und erwischte ihn mit der Schaufel. Die Polizei ermittelt.