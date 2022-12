Schäfer wieder im Lauftraining von Union Berlin

Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist mit 30 Profis in den zweiten Teil der Wintervorbereitung gestartet. Dabei konnte Mittelfeldmann Andras Schäfer am Donnerstag seine ersten Runden nach seiner schweren Verletzung drehen. Der ungarische Nationalspieler hatte sich Anfang November in der Europa League beim 1:0-Auswärtssieg bei Royale Union Saint-Gilloise einen Fuß gebrochen.

Entschuldigt fehlte Tymoteusz Puchacz. Der polnische Verteidiger hat bei Union kaum Einsatzchancen und steht vor einem Wechsel zu Panathinaikos Athen. Griechischen Medien zufolge ist er am Donnerstag in Athen angekommen.