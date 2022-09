Sanierung des Sächsischen Landtags beschlossen

Sächsischer Landtag steht an einem Gitter am hinteren Teil des Parlamentsgebäudes.

Dresden - Das Parlamentsgebäude des Sächsischen Landtags in Dresden soll saniert und erweitert werden. Das hat das Präsidium am Mittwoch einstimmig beschlossen, wie der Landtag am Mittwoch erklärte. Während der Baumaßnahmen sollen der Plenarsaal und die für den Plenarbetrieb notwendigen Flächen weiterbetrieben werden, so dass ein ursprünglich geplanter Komplettauszug für die Zeit der Baumaßnahmen nicht notwendig sei.

Zudem solle mit dem Bau eines neuen Gebäudes Platz geschaffen werden, um zukünftig alle Fraktionen, die Landtagsverwaltung, ausreichend Beratungsräume sowie die technischen Anlagen im Landtagsgebäude unterbringen zu können, hieß es. Überlegungen, den Landtag auf zwei auseinanderliegende Standorte zu verteilen, hätten sich im Laufe der Bauplanung aus wirtschaftlichen, sicherheitstechnischen und logistischen Gründen als nicht sinnvoll herausgestellt.

Letzte Sanierungsmaßnahmen sowie die Errichtung des Gebäudes am Dresdner Elbufer, in dem sich unter anderem der Plenarsaal und das Bürgerfoyer befinden, waren vor 30 Jahren durchgeführt worden. Sanierungsbedarf bestehe vor allem hinsichtlich des kompletten IT-Leitungsnetzes, der Elektro- und Medientechnik sowie der Barrierefreiheit. Auch müssten Wasserleitungen, die Beleuchtung und Bodenbeläge erneuert werden.