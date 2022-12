Sammlung von Höttges für wohltätige Zwecke versteigert

Dortmund/Worms - Im deutschen Fußballmuseum in Dortmund ist eine Sammlung von Werder Bremens Ehrenspielführer Horst-Dieter Höttges für wohltätige Zwecke versteigert worden. Am Sonntag brachte die Versteigerung der persönlichen Gegenstände - darunter Höttges‘ getragenes Deutschland-Trikot der Weltmeisterschaft 1974 und eine Goldmedaille aus dem WM-Finale gegen die Niederlande - einen Erlös von etwa 148.000 Euro ein, wie die Auktionsplattform „Jerseys For Charity“ am Dienstag mitteilte.

Die Hälfte der Summe soll laut der Plattform und dem Fußballmuseum der Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ zugutekommen. Mit der anderen Hälfte wolle die Familie Höttges regionale Projekte in der Region in und um Bremen unterstützen. Der 79 Jahre alte Höttges ist mittlerweile an Demenz erkrankt.

Mit 66 Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft und 420 Bundesligaspielen für Werder Bremen zählt Höttges zu den Größen der deutschen Fußballgeschichte. 1974 wurde er mit Deutschland Weltmeister, 1972 hatte er mit dem DFB-Team den Europameistertitel gewonnen.