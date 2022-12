Sächsischer AfD-Politiker verlässt Partei und Fraktion

Dresden - Der sächsische AfD-Politiker Ivo Teichmann hat seiner Partei und auch der Landtagsfraktion den Rücken gekehrt. „Ich habe heute meinen Austritt aus der AfD und der Landtags- sowie Kreistagsfraktion erklärt. Mein Landtags- und Kreistagsmandat übe ich selbstverständlich weiterhin aus“, schrieb er am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite. In einem Brief an Partei- und Fraktionschef Jörg Urban begründete er das unter anderem mit einer mangelnden Abgrenzung der AfD zu Personen, Vereinigungen und Parteien wie den „Freien Sachsen“. Die Kleinpartei wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Über den Austritt Teichmanns hatten zuvor bereits mehrere Medien berichtet. Der Politiker war am Donnerstag für Nachfragen zunächst nicht erreichbar. Die Partei hat den Austritt bestätigt, wollte sich aber nicht zu Teichmanns Entscheidung äußern.

Bereits im Frühjahr 2021 hatten zwei AfD-Abgeordnete des Sächsischen Landtages die Partei und Fraktion verlassen. Die AfD verfügt damit im Parlament noch über 35 Abgeordnete von insgesamt 119.