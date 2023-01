Chemnitz - Die Bundesagentur für Arbeit informiert am heutigen Dienstag (10.00 Uhr) über die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Sachsen. Zuletzt war im Dezember die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat um 1,7 Prozent gestiegen. Demnach waren etwa 122 200 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,8 Prozent. Für dieses Jahr rechnet die Regionaldirektion mit einer insgesamt höheren Arbeitslosigkeit als 2022. Einer Prognose von Geschäftsführer Klaus-Peter Hansen zufolge wird die Quote im Schnitt mehr als 6 Prozent betragen. Begründet wird das mit wirtschaftlichen Unsicherheiten.