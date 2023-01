Sachsen-Anhalt: Windiger bis stürmischer Donnerstag erwartet

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf einen windigen bis stürmischen Donnerstag einstellen. Vor allem in der Südhälfte gibt es ab dem Vormittag Sturmböen mit bis zu 75 Kilometern pro Stunde, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. In der Nordhälfte erreichten die Windböen bis zu 60 Kilometer pro Stunde, im Harz und seinem Nordrand 85 und auf dem Brocken sogar bis zu 130 Kilometer pro Stunde.

Der Donnerstag soll außerdem meist bedeckt werden, zudem wird etwas Regen erwartet. Ab dem Nachmittag gibt es Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen bei acht bis elf Grad, im Harz bei drei bis sieben. Auch in der Nacht zum Freitag wird es anfangs bedeckt und es fällt zeitweise Regen. Die Temperaturen gehen auf neun bis fünf Grad zurück.