Hannover - Nach der vollständigen Sperrung des S-Bahnhofs Hannover-Nordstadt am Donnerstag ist der Bahnhof seit Freitag wieder vollständig freigegeben. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitagmorgen mitteilte, ist der reguläre Verkehr mit Betriebsbeginn am Freitag wieder aufgenommen worden. Der Bahnhof war am Donnerstag wegen eines Schadens am Dach vollständig gesperrt. Der Umfang des Schadens und die Höhe der Schadenssumme waren zunächst unbekannt.