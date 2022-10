Rund 20 Prozent Überbelegung im Maßregelvollzug

Magdeburg - Der überbelegte Maßregelvollzug für psychisch kranke und suchtkranke Straftäter ist in Sachsen-Anhalt weiterhin ein großes Problem. Zum einen würden immer mehr Patienten eingewiesen, sagte der Vorsitzende des Psychiatrieausschusses des Landes, Hans-Henning Flechtner, am Montag in Magdeburg. Zum anderen habe sich die Klientel verändert hin zu Patienten mit Psychosen. Es gebe weniger Alkoholabhängige und dafür mehr Patienten, die von mehreren Drogen abhängig seien. Nötig sei eine intensive Therapie, die unter den aktuellen Bedingungen aber nicht gut stattfinden könne.

Die Maßregelvollzugseinrichtungen in Bernburg und Uchtspringe sind zu 18 beziehungsweise 22 Prozent überbelegt, wie die Betreibergesellschaft Salus gGmbH auf Anfrage mitteilte. Ende September seien im Maßregelvollzug Bernburg 212 Personen untergebracht gewesen bei einer Kapazität von 179 Betten. In Uchtspringe seien es 305 Patienten bei 264 Betten gewesen. Erweiterungen seien auf den Weg gebracht, dauerten aber noch.

Der Psychiatrieausschuss übergab dem Landtagspräsidenten Gunnar Schellenberger und Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) seinen Jahresbericht. Der Ausschuss besteht aus Experten, die auch Einrichtungen besuchen und Verbesserungen anregen. Neben dem vollen Maßregelvollzug weist der Psychiatrieausschuss etwa auf fehlendes medizinisches und ärztliches Personal in psychiatrischen Einrichtungen hin.