Rund 150.000 Euro Schaden durch Scheunenbrand

Zehmitz - In Zehmitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist bei einem Scheunenbrand ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Der 50 Jahre alte Eigentümer wurde am Samstagmorgen auf das Feuer aufmerksam, wie die Polizei am Montag in Köthen mitteilte. Gelagertes Stroh war in Brand geraten, die Flammen griffen auf die Scheune über. Mehrere Ortsfeuerwehren löschten, auch das Technische Hilfswerk unterstützte die Arbeiten. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.