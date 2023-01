Piethen - Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Piethen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lagerten in der Halle mehr als 600 Strohballen. Die Flammen loderten lichterloh, als die Feuerwehr am Samstagmorgen am Ort eintraf. Die Brandursache sei noch unklar.