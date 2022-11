Raguhn-Jeßnitz - Ein Traktor mit Anhänger ist bei Bodenarbeiten auf einer Wiese nahe Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) in Brand geraten. Der 34 Jahre alte Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Ursache des Feuers sei ein technischer Defekt am Fahrzeug. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 130.000 Euro.