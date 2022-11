Ruhnert: Unions Blick auf Bundesliga, nicht auf Hertha

Berlin - Oliver Ruhnert will sich bei der Entwicklung von Union Berlin zu einer dauerhaften festen Größe in der Fußball-Bundesliga nicht auf einen Konkurrenzkampf mit dem Lokalrivalen Hertha BSC fokussieren. „Für mich war immer gut, dass wir Hertha als Konkurrenten ansehen, aber ich finde genauso wichtig, dass wir uns nicht an Hertha abarbeiten. Wir haben die Bundesliga und mit der beschäftigen wir uns mehr als mit Hertha BSC“, sagte der Manager des aktuellen Tabellenführers in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Veröffentlichung seines Buches „Das Geheimnis seines Erfolgs, Vom Sauerland über Schalke zu Union“.

Die momentane sportliche Vormachtstellung der Eisernen in der Hauptstadt sei kein Selbstläufer. „Wir spielen in drei Wettbewerben und das ist eine große Leistung von Union und es ist toll für Berlin insgesamt, dass wir eine Mannschaft haben, die international und im Pokal überwintert. Aber das ist keine Garantie für die Rückrunde. Die Hertha hat sicherlich mit etwas neuem Personal in Berlin den Anspruch, etwas zu ändern an der aktuellen Situation“, sagte der 50-Jährige.

Union hat seit dem zweiten Jahr seiner Bundesliga-Zugehörigkeit der Hertha den Rang als Fußball-Nummer eins Berlins abgelaufen und sich dabei zweimal für den Europapokal qualifiziert. Mit den Plätzen sieben und fünf landete man deutlich vor den Charlottenburgern, die ihrerseits in der Vorsaison in die Relegation mussten. Die letzten vier direkten Duelle konnte Union alle für sich entscheiden. Zum Saisonauftakt gab es ein klares 3:1 im Stadion an der Alten Försterei.

Die Gesamtentwicklung bei der Hertha mit dem neuen Präsidenten Kay Bernstein und der sportlichen Führung um Manager Fredi Bobic und Trainer Sandro Schwarz bewertet Ruhnert aber als vielversprechend. „Die Hertha hat eine gute Mannschaft. Sie haben richtige Schritte gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass der Weg positiv werden kann“, sagte er. Nach zwölf Bundesligaspielen hat Union als Tabellenführer mit 26 Zählern 15 Punkte Vorsprung auf die Hertha, die auf Platz 14 liegt.