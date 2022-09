„Rote Rosen“: Hardy Krüger jr. ermittelt als Staatsanwalt

Lüneburg - Schauspieler Hardy Krüger jr. („Forsthaus Falkenau“) wird in der ARD-Telenova „Rote Rosen“ einen Ermittler spielen. In der Serie ist Krüger als leitender Staatsanwalt Ralf Sobotta zu sehen, wie die Produktionsfirma am Donnerstag mitteilte. Voraussichtlich ab Mitte Februar soll der 54-Jährige in seiner neuen Rolle auftreten.

Gemäß dem Drehbuch kehrt Junggeselle Sobotta in seine niedersächsische Geburtsstadt Lüneburg zurück und lernt dort schnell zwei Frauen kennen. Eine davon trägt allerdings schon einen Ring, gegen die andere soll er in seiner Funktion als Staatsanwalt bald darauf ermitteln. Objektiv zu bleiben, fällt ihm dabei äußerst schwer.

Die Telenovela „Rote Rosen“ spielt in Lüneburg, Drehstart war im Jahr 2006. Die Serie läuft von Montag bis Freitag im Ersten, jeweils um 14.10 Uhr. In den Staffeln stehen Frauen über 40 und ihr Leben im Mittelpunkt.