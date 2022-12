Rot-Rot-Grün warnt vor Haushaltschaos: Einladung an CDU

Erfurt - Die Fraktionsspitzen von Linke, SPD und Grünen haben die oppositionelle CDU-Fraktion aufgefordert, im Tauziehen um den Landeshaushalt 2023 an den Verhandlungstisch zu kommen. In einem am Dienstag veröffentlichten Brief an CDU-Fraktionschef Mario Voigt warnen sie vor Chaos und einer möglicherweise verfassungswidrigen Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses am kommenden Donnerstag. Die Fraktionsvorsitzenden Steffen Dittes (Linke), Matthias Hey (SPD) und Astrid Rothe-Beinlich (Grüne) schlagen in dem Brief ein Treffen an diesem Mittwoch vor, um sich über das weitere parlamentarische Verfahren zu verständigen.

Ein Sprecher der CDU-Fraktion sagte auf Anfrage, ob und unter welchen Bedingungen die CDU der Einladung folge, werde am Mittwochvormittag in der Fraktionssitzung entschieden. Rot-Rot-Grün und CDU haben jeweils etwa 200 Änderungsanträge zum Haushaltentwurf der Regierung vorgelegt. Sie wollen dreistellige Millionenbeträge anders einsetzen, als von der Regierung geplant. Der Haushaltsentwurf der Regierung hat ein Rekordvolumen von etwa 13 Milliarden Euro. Voigt hält ihn in der jetzigen Form nicht für zustimmungsfähig. Im „Freien Wort“ (Dienstag) sagte er, ein Nein seiner Fraktion sei „derzeit eine realistische Option“.

Der rot-rot-grünen Minderheitskoalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) fehlen im Landtag vier Stimmen für eine eigene Mehrheit. Sie ist damit immer auf Kompromisse mit der Opposition - in der Regel der CDU - angewiesen, um deren Stimmen zu erhalten.