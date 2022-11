Rossmann und Co. rufen zum Energiesparen auf

Eine Leuchttafel mit dem Firmenlogo hängt an eine Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann in einer Innenstadt.

Hannover - Die Landeshauptstadt Hannover und ansässige Unternehmen wie Rossmann, Tui und Volkswagen Nutzfahrzeuge rufen gemeinsam zum Energiesparen auf. „Wir benötigen eine gemeinsame Kraftanstrengung, um durch diese Krise zu kommen und für den Winter gerüstet zu sein“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay am Montag. Der Grünen-Politiker berichtete, dass auch die Stadt spare - so würden Heizungen in der Verwaltung gedrosselt, die Wassertemperatur in Bädern gesenkt und Fassaden teils nicht mehr beleuchtet.

Rossmann-Chef Raoul Roßmann forderte: „Jeder sollte seinen Beitrag leisten. Dabei sollten die kleinen Dinge nicht unterschätzt werden - in der Summe haben sie eine große Wirkung.“ Die Drogeriekette schalte unter anderem Reklameschilder aus und entferne Leuchtmittel. Binnen zwölf Monaten spare Rossmann deutschlandweit insgesamt mehr als 50 Gigawattstunden Energie ein. Der Versicherer VGH erklärte, man senke seinen Energieverbrauch um rund drei Gigawattstunden pro Jahr und werde eine der größten Photovoltaikanlagen der City installieren.