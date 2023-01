Roboter „Robbie“ auf Achse - 200 Kilometer unterwegs

Blankenburg - Die vier Roboter der Teufelsbad Fachklinik in Blankenburg (Landkreis Harz) haben sich seit ihrer Ankunft als tüchtige Service-Hilfen erwiesen. Rund 200 Kilometer Wegstrecke und fast 12 Tonnen Traglast habe jeder Roboter bisher abgeleistet, sagte Annette Bleil, Service-Bereichsleiterin am Fachklinikum. „Robbie“ - wie die jeweilige Maschine vom Personal genannt wird - hilft seit September gehbehinderten Patienten, ihre Mahlzeiten von der Essensausgabe an den Tisch zu bringen. Auch beim Abräumen kann „Robbie“ anpacken und spielt nebenbei sogar noch Musik. Doch warum gleich vier der Helfer? Ein Einzelner hätte nicht ausgereicht, um die 200 Patienten zu unterstützen, sagte Bleil.