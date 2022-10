Ringen um Sondervermögen in Thüringen geht weiter

Erfurt - Im Ringen um Hilfszahlungen des Landes in der Energiekrise glauben Vertreter von Rot-Rot-Grün weiter daran, sich mit der CDU auf die Einrichtung eines Sondervermögens einigen zu können. „Wir tragen Verantwortung und wollen dieser Verantwortung auch gerecht werden, da ist kein Platz für Parteiengezänk“, sagte die Vorsitzende der Grüne-Fraktion, Astrid Rothe-Beinlich, am Mittwoch in Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. Ihre Fraktion sei bereit, mit der CDU über deren Vorschlag zu reden, das geplante Sondervermögen des Landes auf eine Gesamtsumme von 400 Millionen Euro aufzustocken.

Rot-Rot-Grün und die CDU verhandeln seit Wochen darüber, wie das Corona-Sondervermögen des Landes so umgewidmet werden kann, dass mit den dort übrigen Geldern Hilfsmaßnahmen in der Energiekrise bezahlt werden können. Allerdings drängt die Zeit. Die Einrichtung des Sondervermögens soll an diesem Freitag im Landtag beschlossen werden.