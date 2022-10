Revolver im Briefkasten?

Stadtroda - Nach einem ungewöhnlichen Fund in ihrem Briefkasten hat eine 45-jährige Frau aus Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) die Polizei alarmiert. Sie war sich sicher, dort am Mittwochnachmittag einen Revolver entdeckt zu haben, wie die Landespolizeiinspektion Jena am Donnerstag mitteilte. Die Polizeibeamten konnten die Frau beruhigen. Bei der vermeintlichen Waffe handelte es sich um ein Feuerzeug in Revolverform, das von der Polizei anschließend sichergestellt wurde.