Reihenhaus in Merseburg nach Kellerbrand unbewohnbar

Merseburg - Bei einem Kellerbrand in einem Reihenhaus in Merseburg haben zwei Bewohner so viele Rauchgase eingeatmet, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein Feuerwehrmann habe bei den Löscharbeiten am Freitagnachmittag leichte Verbrennungen erlitten, teilte ein Sprecher der Kreisleitstelle mit. Es werde vermutet, dass der Brand von einem Heizlüfter ausgegangen sei, der im Keller betrieben worden sein soll. Das Haus, in dem zwei Erwachsene und zwei Kinder leben, war zunächst unbewohnbar. Laut der Kreisleitstelle wird nach einer Unterkunft gesucht.

Auch in einem Nachbarhaus sei es zu starker Rauchgasbelastung gekommen. Unter anderem seien fünf Ortsfeuerwehren im Einsatz gewesen, hieß es weiter. Zur Höhe des Sachschadens war vorerst nichts bekannt.