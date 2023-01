Reifen geplatzt: Kind verletzt, Altmetall auf A72 verteilt

Zwickau - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 72 Richtung Hof ist ein 8-jähriger Beifahrer verletzt und Altmetall auf der Fahrbahn verteilt worden. Einem Kleintransporter sei zwischen den Anschlussstellen Zwickau West und Reichenbach am Montagnachmittag ein Reifen geplatzt, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die 34-jährige Fahrerin sei daraufhin mit dem Wagen in die Mittelschutzplanke geprallt und schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Durch den Anprall wurde die seitliche Schiebetür abgerissen und ein Teil des geladenen Altmetalls auf der Autobahn verteilt. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben wenig später eine Überladung des Kleintransporters fest. Die A72 Richtung Hof war für zwei Stunden voll gesperrt.