Regionaldirektion informiert über Arbeitsmarkt im Oktober

Halle - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert am Mittwoch (10.00 Uhr) über die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt im Monat Oktober. Experten gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit gesunken ist, wie eine Sprecherin sagte. Gründe hierfür könnten demnach der Ausbildungs- und Studienbeginn sein. Außerdem trage das gute Wetter zu einer weiterhin hohen Beschäftigung in den Außenberufen bei. In Sachsen-Anhalt waren zuletzt Mitte September nach Angaben der Regionaldirektion rund 79 800 Arbeitslose registriert. Das waren 2200 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 7,2 Prozent.