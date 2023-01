Regionaldirektion bilanziert Entwicklungen am Arbeitsmarkt

Dresden - Die Bundesagentur für Arbeit zieht am Dienstag (11.00 Uhr) Bilanz zum sächsischen Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr. Zugleich will der Chef der Regionaldirektion Klaus-Peter Hansen über Herausforderungen und Schwerpunkte für dieses Jahr informieren. Im November waren mehr als 120.100 Menschen im Freistaat arbeitslos gemeldet. Das waren knapp 11.300 oder 10,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote betrug zuletzt 5,7 Prozent. Die neuen Zahlen für Dezember werden ebenfalls am Dienstag veröffentlicht.