Regierung im Energiesparmodus: Winterruhe in Ministerien

Zwischen Weihnachten und Neujahr kommen viele Menschen zur Ruhe, auch in den Ministerien der Thüringer Landesregierung ist nicht viel los. Um Energie zu sparen, schließen in diesem Jahr manche Häuser sogar.

Erfurt - Etliche Thüringer Ministerien schalten zwischen Weihnachten und Neujahr in den Energiesparmodus. So halten die Ministerien für Bildung, Justiz, Gesundheit, Umwelt und Infrastruktur eine Art Weihnachtsruhe, wie aus einer Ressortabfrage der Thüringer Staatskanzlei auf Anfrage der dpa hervorgeht. Im Ressort von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) etwa bauen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen Heiligabend und dem 1. Januar Überstunden ab, nehmen Urlaub oder arbeiten bei Bedarf im Homeoffice. Das Infrastrukturministerium soll zwischen dem 27. Dezember und Silvester geschlossen bleiben, „um Energie zu sparen“, wie es hieß.

Das Finanzministerium dagegen bleibt geöffnet. „Die Möglichkeit von Homeoffice kann aber sehr großzügig genutzt werden, die üblichen Vertretungsregelungen wurden außer Kraft gesetzt“, teilte das Ressort von Finanzministerin Heike Taubert (SPD) mit. Gänzlich geschlossen werden könne das Ministerium nicht, weil in den Thüringer Finanzämtern noch gearbeitet werde und die Dienst- und Fachaufsicht gewährleistet werden müsse.

In der Staatskanzlei ist nach eigenen Angaben die Arbeitsfähigkeit aller Abteilungen in Präsenz oder im Homeoffice sichergestellt. „Die Entscheidungen zum Einsatz treffen die Abteilungen eigenständig, so hat sich das hat in der Vergangenheit bewährt.“

Das Innenministerium von Georg Maier und das Wirtschaftsministerium von Wolfgang Tiefensee (beide SPD) antworteten nicht.

Im Thüringer Landtag ist nach Vorgaben des Bundeswirtschaftsministeriums bereits die Temperatur auf 19 Grad abgesenkt worden; in Fluren und ungenutzten Räumen wird gar nicht mehr geheizt. Nach Angaben eines Sprechers hatte Landtagspräsidentin Birgit Pommer in einer Mail an die Mitarbeiter appelliert, in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr die Möglichkeit der Arbeit aus dem Homeoffice großzügig zu nutzen oder freie Tage abzubauen.