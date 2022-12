Recken-Spielmacher Edvardsson fällt mehrere Monate aus

Hannover - Die TSV Hannover-Burgdorf muss mehrere Monate auf Spielmacher Jonathan Edvardsson verzichten. Das teilte der Handball-Bundesligist am Montag mit. Der Schwede hat sich bereits in der vergangenen Woche im Training vor dem überraschenden Unentschieden bei Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen (29:29) am Sonntag an der linken Schulter verletzt.

Der 25 Jahre alte Rückraumspieler muss am Dienstag operiert werden. „In erster Linie ist das für Jonathan sehr bitter. Er war in einer hervorragenden Verfassung und ein wichtiger Faktor für die bisher erreichten Ergebnisse in dieser Spielzeit“, sagte Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen. Trotz des Ausrutschers beim Tabellenletzten spielt die TSV bislang eine gute Saison und steht auf dem siebten Tabellenrang.