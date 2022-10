Rechtzeitig vor WM: Wolfsburgs Wind wieder im Training

Wolfsburgs Jonas Wind in Aktion.

Wolfsburg - Knapp zwei Monate nach einer schweren Sehnenverletzung im Oberschenkel hat der dänische Nationalstürmer Jonas Wind beim VfL Wolfsburg zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft trainiert. Das bestätigte der Fußball-Bundesligist via Twitter. Der 23-Jährige hatte sich im August im Training verletzt, dadurch war seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im November und Dezember in Katar gefährdet. Jetzt ist der Angreifer aber rechtzeitig wieder fit.