Rechtsextreme Chatinhalte - Soldat klagt gegen Entlassung

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Hannover - Die Klage eines Bundeswehrsoldaten wird am Mittwoch am Verwaltungsgericht Hannover verhandelt. Der Soldat war im Januar 2021 von der Bundesrepublik Deutschland fristlos entlassen worden, wogegen er klagt. Laut Mitteilung des Verwaltungsgerichts von Dienstagabend soll er rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Inhalte in einer WhatsApp-Gruppe geteilt haben.

Der Soldat hatte im April 2021 geklagt. Unter anderem argumentierte er, dass die Vorgänge in der Gruppe Dritten nicht zugänglich und somit auch nicht geeignet seien, das Ansehen der Bundeswehr zu gefährden. Er bekenne sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und sei vielseitig sozial engagiert, hieß es zudem.

Im Oktober 2020 sei die Dienststelle des Soldaten informiert worden, dass er Mitglied in einer WhatsApp-Gruppe sei, in der Bilder, Memes und Videos mit sittenwidrigen, rassistischen und pornografischen Inhalten geteilt würden. Eine Durchsuchung des Mobiltelefons des Soldaten habe das belegt.