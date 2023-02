Magdeburg - Sachsen-Anhalt leistet sich mehr Landespersonal als die anderen Flächenländer in Deutschland. Das geht aus einer Prüfung des Landesrechnungshofs hervor. Die Ergebnisse will Präsident Kay Barthel (CDU) am Donnerstag in Magdeburg präsentieren.

Laut den Prüfern verfehlt Sachsen-Anhalt aktuell das selbst gesteckte Ziel von 18,7 Vollzeitstellen pro 1000 Einwohner. Die Behörde bemängelt, dass der Gestaltungsspielraum im Landeshaushalt durch die hohen Personalkosten immer weiter sinke. Inzwischen würden diese rund 30 Prozent des Etats ausmachen, hieß es.

Darüber hinaus will der Landesrechnungshof weitere ausgewählte Prüfungsergebnisse zur Haushalts- und Wirtschaftsführung vorstellen. So haben die Mitarbeiter unter anderem die Förderung von Schullandheimen unter die Lupe genommen.

Ein weiteres Thema ist das sogenannte Wasserentnahmeentgelt. Die Sonderabgabe wird beispielsweise bei der Entnahme von Grundwasser fällig. Die Höhe dieser Gebühr müsse angepasst werden, fordern die Prüfer.