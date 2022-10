Real Madrid reist ohne Benzema und Valverde nach Leipzig

Karim Benzema von Real Madrid hält die Ballon d'Or-Trophäe in den Händen.

Leipzig - Real Madrid wird ohne Ballon-D’Or-Gewinner Karim Benzema und Fede Valverde zum Champions-League-Spiel nach Leipzig reisen. Das teilte der Titelverteidiger vor dem Fußball-Spiel in der Gruppe F an diesem Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) beim Tabellenzweiten RB Leipzig mit. Benzema fehlte schon zuletzt beim 3:1 in der spanischen Liga gegen den FC Sevilla wegen einer Muskelverletzung. Valverde, der gegen Sevilla das 3:1 erzielte, bekam einen Schlag aufs Bein und pausiert. Auch Lucas Vázquez, Dani Ceballos und Mariano Diaz stehen nicht im 23-köpfigen Aufgebot von Real-Trainer Carlo Ancelotti für das Spiel.