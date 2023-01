Leipzig - Abwehrspieler Abdou Diallo will seine anhaltenden Knieprobleme ohne eine Operation in den Griff bekommen. Das bestätigte Trainer Marco Rose am Dienstag. „Wir versuchen, das konservativ zu lösen. Er ist in Behandlung und wird Geduld brauchen. Die mittelfristige Lösung ist keine Operation“, sagte Rose. Aufgrund der Beschwerden hat Diallo in diesem Jahr noch kein Spiel gemacht, stand lediglich beim 1:1 gegen Bayern München im Kader.

Für den WM-Teilnehmer Senegals kommen die Probleme zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der 26-Jährige ist durch Leipzig lediglich von Paris Saint-Germain bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Die Sachsen haben allerdings eine Kaufoption über gut 20 Millionen Euro. Da Diallo als verletzungsanfällig gilt, wird Sportchef Max Eberl gut abwägen müssen, ob er diese Summe für den Verteidiger bezahlt.