RB Leipzig will Serie vor der WM-Pause ausbauen

Leipzig - Im letzten Pflichtspiel vor der WM-Pause will RB Leipzig seine Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage weiter ausbauen. Die Messestädter treten am 16. Spieltag der Bundesliga am Samstag bei Werder Bremen an (15.30 Uhr/Sky) an. RB hat seit dem 1. Oktober in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League insgesamt zwölf Partien absolviert - keine davon ging verloren, es gab zehn Siege. „Ich finde, dass es sich immer total lohnt, auch den letzten Eindruck positiv zu gestalten, bevor man in eine Pause geht“, sagte Trainer Marco Rose.

Die Leipziger plagen aber Personalprobleme in der Abwehr: Der Einsatz von Josko Gvardiol, Abdou Diallo und Mohamed Simakan ist fraglich. WM-Fahrer Lukas Klostermann könnte erstmals nach seiner langen Verletzungspause wieder beginnen. Bei den Bremern, in der Tabelle auf Rang sieben und vier Punkte hinter RB, kehrt der ebenfalls für Deutschland nominierte Angreifer Niclas Füllkrug nach einer Rückenprellung voraussichtlich in die Startelf zurück.