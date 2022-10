RB Leipzig auf Schalke am Dienstag und Stuttgart am Freitag

Leipzig - RB Leipzig wird sein Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 am 24. Januar bereits um 18.30 Uhr bestreiten. Einen Spieltag danach empfangen die Sachsen in der Red Bull-Arena den VfB Stuttgart ebenfalls in einem Abendspiel. Anpfiff gegen die Schwaben ist am 27. Januar um 20.30 Uhr. Das teilte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag mit den detaillierten Ansetzungen der Spieltage 17 bis 19 mit. Das Spiel beim 1. FC Köln findet am 4. Februar um 15.30 Uhr statt.