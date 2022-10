Weißenberg - Ein Rasserind ist im Landkreis Bautzen gestohlen worden. Unbekannte hätten in den vergangenen Tagen das Tor zur Weide in Weißenberg geöffnet und den „weißblauen Belgier“ kurzerhand mitgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Schaden wird auf 1500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.