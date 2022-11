Randale in einem Eiscafé: Schaden in sechsstelliger Höhe

Helmstedt - Ein Eiscafé in einer Einkaufspassage in Helmstedt ist von unbekannten Tätern verwüstet worden. Die Ermittler gehen von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Täter zerschnitten unter anderem die Lederbezüge der Sitze, zerstörten Computerdisplays und öffneten Schubladen und Schränke.

Außerdem öffneten sie die Kühlschränke der Küche und schalteten sie aus, sodass alle Lebensmittel nicht mehr zu gebrauchen waren. Schließlich zertrümmerten sie in den Badezimmern die Toiletten und Waschbecken und drehten die Wasserhähne auf, woraufhin das Wasser bis in den Keller floss. Ob die Unbekannten bei der Tat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auch auf der Suche nach Bargeld waren, war nach Angaben der Polizei unklar.