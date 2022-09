Ramelow äußert sich zu weiteren Entlastungen

Erfurt - Bund und Länder streiten über die Finanzierung weiterer Entlastungen infolge der hohen Energiepreise. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will heute in Erfurt die Erwartungen des Freistaates an das Treffen der Regierungschefs der Länder darlegen.

Die Ministerpräsidenten kommen am Mittwoch zusammen, um vor allem über das dritte Entlastungspaket für die im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gestiegenen Preise zu beraten. Der an Corona erkrankte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will virtuell an der Zusammenkunft teilnehmen. Ramelow hatte zuletzt mehr Tempo bei der Neuregelung des Strommarkts gefordert und sich für einen noch stärkeren Eingriff in den Energiemarkt ausgesprochen.

Die Ampel-Koalition hatte Anfang September Entlastungen im geschätzten Umfang von 65 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Dazu zählen Einmalzahlungen für Rentner und Studierende und ein Preisdeckel für einen Grundbedarf an Strom. Der Bund bietet auch Geld für ein Folgeangebot des beliebten 9-Euro-Tickets für Busse und Bahnen in einer Preisspanne von 49 bis 69 Euro im Monat an - wenn die Länder dies mitfinanzieren.