Ramelow äußert sich zu Thüringentag und Kabinettsumbildung

Erfurt - Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will am Dienstag (13.00 Uhr) über den Thüringentag in diesem Jahr informieren. Er wird von der Südthüringer Stadt Schmalkalden ausgerichtet. Zusammen mit Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski will Ramelow über die Pläne für die Großveranstaltung vom 9. bis 11. Juni informieren.

Einen Tag nach der Entscheidung der Grünen, ihre beiden Minister in der Regierung auszuwechseln, wird sich Ramelow voraussichtlich auch zu der anstehenden Kabinettsumbildung äußern. Der Regierungschef hatte auf Wunsch der Grünen-Spitze am Montag Migrationsminister Dirk Adams entlassen. Adams ging nicht freiwillig - er hatte einen Rücktritt abgelehnt. Die Grünen präsentierten mit der Polizeibeamtin Doreen Denstädt bereits seine Nachfolgerin.

Denstädt wäre nach ihrer Vereidigung voraussichtlich Anfang Februar im Landtag laut Grünen die erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland. Umwelt- und Energieminister soll der Grünen-Landesvorsitzende Bernhard Stengele werden.