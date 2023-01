Radwegbrücke in Paulsdorf an Silvester massiv beschädigt

Pirna/Paulsdorf - Die neue Radwegbrücke über den Lämmergrund in Paulsdorf an der Talsperre Malter ist in der Silvesternacht zur Zielscheibe von Vandalismus geworden. Wie das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Pirna am Dienstag mitteilte, wurde die Fahrbahn vermutlich durch Böller erheblich beschädigt. Es gebe Risse und sichtbare Vertiefungen im Belag.

„Als Sofortmaßnahme wurde die Brücke durch die Stadt Dippoldiswalde für den Radverkehr gesperrt“, hieß es. Die Brücke bestehe aus einer Aluminiumkonstruktion, die durch die hohen Temperaturen der Feuerwerkskörper beschädigt worden sein könnte. Das Straßenbauamt soll nun die Verkehrssicherheit prüfen. Fußgänger dürfen die Brücke aber noch benutzen.

Die Brücke ist Teil eines geplanten Radweges rund um die Talsperre Malter und wurde am 17. Dezember 2021 für den Verkehr freigegeben. Laut Landratsamt kostete das Bauwerk gut 1,1 Millionen Euro.